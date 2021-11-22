«Верес» выиграл у «Металлиста 1925» в матче УПЛ

В заключительном матче 15-го тура УПЛ «Верес» в Луцке обыграл «Металлист 1925».



На 40-й минуте Геннадий Пасич добил мяч в пустые ворота. На 61-й минуте Солдат на дальней штанге после подачи углового первый оказался на мяче и удвоил счет. В итоге команда из Ровно победила со счетом 2:0.

УПЛ. 15 тур

«Верес» - «Металлист 1925» - 2:0 (1:0)

Голы: Пасич, 40, Солдат, 61.

«Верес» после этого поединка с 22 очками седьмой. Харьковчане с 19 баллами находятся на девятой позиции.

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