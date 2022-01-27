«Верес» усилится защитником киевского «Динамо»

Защитник киевского Динамо Алан Аусси перейдет в «Верес». Об этом сообщил главный тренер ровненской команды Юрий Вирт.



«Нам однозначно нужно было усиление. Президент поставил задачу омолодить состав. Над этим и работала селекция. Сегодня приедет двадцатилетний центральный защитник. Он будет взят в аренду у «Динамо» на полтора года с правом выкупа. Это Алан Аусси», — сказал Вирт.

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».



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