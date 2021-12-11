«Верес» упустил победу в матче с «Рухом»

В поединке 18-го тура украинской Премьер-лиги «Верес» в Луцке на стадионе «Авангард» принимал «Рух». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

На 62-й минуте счет открыл игрок «Вереса» Панасенко». В конце игры гости получили право на пенальти, который реализовал Климчук.

«Верес» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Рух» расположился на 11-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

Премьер-лига

18-й тур

«Верес» - «Рух» - 1:1

Голы: Панасенко, 62 (1:0). Климчук, 82 – с пенальти (1:1).

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