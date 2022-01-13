«Верес» убедил игрока сборной Эстонии перейти в украинский клуб

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Верес» достиг принципиальной договоренности полузащитником Владиславом Крейдой и его клубом. В ближайшие дни игрок сборной Эстонии прибудет в Ровно.

Ранее мы сообщали, что 22-летний Крейда был интересен «Колосу», но «Верес» нашел более убедительные аргументы, чем ковалевский клуб.

Крейда является игроком «Флоры», но уже имеет легионерский опыт, выступая некоторое время в шведском «Хельсинборге».

После первой части чемпионата Украины «Верес» занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Верес» согласовал переход игрока сборной Армении

«Верес» отказался от украинца и ждет на просмотр англичанина и армянина

«Верес» ждет армянина и ещё двух легионеров

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.