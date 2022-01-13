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«Верес» убедил игрока сборной Эстонии перейти в украинский клуб

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
13.01.2022
15:16
Новость
Футбол
«Верес» убедил игрока сборной Эстонии перейти в украинский клуб

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Верес» достиг принципиальной договоренности полузащитником Владиславом Крейдой и его клубом. В ближайшие дни игрок сборной Эстонии прибудет в Ровно.

Ранее мы сообщали, что 22-летний Крейда был интересен «Колосу», но «Верес» нашел более убедительные аргументы, чем ковалевский клуб.

Крейда является игроком «Флоры», но уже имеет легионерский опыт, выступая некоторое время в шведском «Хельсинборге».

После первой части чемпионата Украины «Верес» занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ. 

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