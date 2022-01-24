Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

«Верес» сыграл вничью с чешским середняком

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
24.01.2022
17:22
Новость
Футбол

24 января в рамках товарищеского матча «Верес» играл с «Градец-Кралове» из Чехии, который играет в высшем дивизионе своей страны.

Чехи выиграли первый тайм. Во второй половине поединка Пасич сравнял счет. Поединок завершился вничью 1:1.

Товарищеский матч

«Верес» - «Градец-Кралове» - 1:1 (0:1)

Голы: Пасич, 70.

Верес

Также «Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Верес» оформил отношения с полузащитником сборной Эстонии
«Верес» оформил отношения с полузащитником сборной Эстонии
«Верес» подтвердил трансфер защитника сборной Армении
«Верес» подтвердил трансфер защитника сборной Армении
Вирт рассказал, почему пригласил в «Верес» армянина и эстонца
Вирт рассказал, почему пригласил в «Верес» армянина и эстонца

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи