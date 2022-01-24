«Верес» сыграл вничью с чешским середняком

24 января в рамках товарищеского матча «Верес» играл с «Градец-Кралове» из Чехии, который играет в высшем дивизионе своей страны.



Чехи выиграли первый тайм. Во второй половине поединка Пасич сравнял счет. Поединок завершился вничью 1:1.

Товарищеский матч

«Верес» - «Градец-Кралове» - 1:1 (0:1)

Голы: Пасич, 70.

Также «Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована».

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