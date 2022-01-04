«Верес» согласовал переход игрока сборной Армении

Защитник «Арарата» и сборной Армении Жирайр Маргарян близок к переезду в Украину. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Верес».

По информации журналиста Грача Хачатряна, ровенский клуб согласовал трансфер Маргаряна. Transfermarkt оценивает армянского защитника в 250 тысяч евро.

Ранее Маргарян также выступал за «Урарту», «Бананц» и «Арарат».

В нынешнем сезоне Жирайр провел 23 матча во всех турнирах и отдал семь результативных передач.

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