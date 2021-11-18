«Верес» сменит спортивного директора, тренера дубля и назначит заместителя генерального директора

В ровенском «Вересе» произойдут изменения в клубном руководстве и на тренерском мостике.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, уже решен вопрос о назначении экс-игрока национальной сборной Украины Вячеслава Шевчука спортивным директором клуба. Занимавший эту должность Орест Баль станет заместителем генерального директора клуба.

По имеющейся информации, вместо ушедшего в отставку Богдана Самардака «дубль» «Вереса» возглавит Владимир Гоменюк.

Ранее мы сообщали о том, что экс-защитник «Шахтера» может получить должность в ровенском «Вересе».



Вячеслав Шевчук будет работать в «Вересе»

Команда из Ровно в текущей таблице УПЛ занимает восьмое место с 19-ю очками. В 15-м туре «Верес» встретится в Луцке с «Металлистом 1925».

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