«Верес» сменит спортивного директора, тренера дубля и назначит заместителя генерального директора

В ровенском «Вересе» произойдут изменения в клубном руководстве и на тренерском мостике.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, уже решен вопрос о назначении экс-игрока национальной сборной Украины Вячеслава Шевчука спортивным директором клуба. Занимавший эту должность Орест Баль станет заместителем генерального директора клуба.
По имеющейся информации, вместо ушедшего в отставку Богдана Самардака «дубль» «Вереса» возглавит Владимир Гоменюк.
Ранее мы сообщали о том, что экс-защитник «Шахтера» может получить должность в ровенском «Вересе».
Команда из Ровно в текущей таблице УПЛ занимает восьмое место с 19-ю очками. В 15-м туре «Верес» встретится в Луцке с «Металлистом 1925».
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