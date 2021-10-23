«Верес» с дублем Шестакова выиграл у «Мариуполя»

23 октября в рамках 12 тура УПЛ встретились «Верес» и «Мариуполь».



Первый тайм завершился вничью 0:0. Во второй половине поединка команда из Ровно дважды забила в ворота приазовцев. Победным дублем отличился Михаил Шестаков.

УПЛ. 12 тур

«Верес» – «Мариуполь» – 2:0 (0:0)

Голы: Шестаков, 64, 80.

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