«Верес» с дублем Шестакова выиграл у «Мариуполя»

23.10.2021
15:59
Новость
Футбол
23 октября в рамках 12 тура УПЛ встретились «Верес» и «Мариуполь».
Первый тайм завершился вничью 0:0. Во второй половине поединка команда из Ровно дважды забила в ворота приазовцев. Победным дублем отличился Михаил Шестаков.
УПЛ. 12 тур
«Верес» – «Мариуполь» – 2:0 (0:0)
Голы: Шестаков, 64, 80.
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