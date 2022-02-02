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«Верес» разгромил сербов на сборах в Турции

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
02.02.2022
20:34
Новость
Футбол

2-го февраля в рамках товарищеского матча ровненский «Верес» играл с сербским «Спартаком» из Суботицы.

Украинская команда победила с уверенным счетом 4:0. Подопечные Юрия Вирта победили благодаря голам Гечева, Крейды, Сергийчука и Шестакова.

Верес

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