«Верес» разгромил сербов на сборах в Турции

2-го февраля в рамках товарищеского матча ровненский «Верес» играл с сербским «Спартаком» из Суботицы.



Украинская команда победила с уверенным счетом 4:0. Подопечные Юрия Вирта победили благодаря голам Гечева, Крейды, Сергийчука и Шестакова.

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