Фрибет 3000 UAH
Пера — Костюк
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Эксклюзивы

«Верес» провел полную вакцинацию команды

Игорь Яслик
Игорь Яслик
25.10.2021
19:25
Новость
Эксклюзивы

Благодаря массовой вакцинации «Верес» сэкономил на тестированиях. Футболисты команды из Ровно если и оказываются в лазарете, то только из-за травм.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, коронавирус обходит стороной выступающий в элитном дивизионе «Верес» благодаря вакцинации футболистов, проведенной по инициативе клубного руководства, что, кстати, также позволило сэкономить значительные средства бюджета на постоянном тестировании. Но самое главное, что подопечные Юрия Вирта — здоровы и во всеоружии подходят к каждому календарному поединку.

«Верес» не хочет болеть коронавирусом
«Верес» не хочет болеть коронавирусом

Напомним, что «Верес» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 18 очков. В двенадцатом туре команда из Ровно переиграла «Мариуполь» (2:0). 30 октября «Верес» сыграет на выезде с «Ингульцом».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Де Дзерби и Луческу решают заменами, гол-красавец Цыганкова: пять главных моментов 12-го тура УПЛ
Де Дзерби и Луческу решают заменами, гол-красавец Цыганкова: пять главных моментов 12-го тура УПЛ
Черновицкая «Буковина» осталась без главного тренера
Черновицкая «Буковина» осталась без главного тренера
Буряк получил новую должность в киевском «Динамо»
Буряк получил новую должность в киевском «Динамо»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи