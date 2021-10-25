«Верес» провел полную вакцинацию команды

Благодаря массовой вакцинации «Верес» сэкономил на тестированиях. Футболисты команды из Ровно если и оказываются в лазарете, то только из-за травм.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, коронавирус обходит стороной выступающий в элитном дивизионе «Верес» благодаря вакцинации футболистов, проведенной по инициативе клубного руководства, что, кстати, также позволило сэкономить значительные средства бюджета на постоянном тестировании. Но самое главное, что подопечные Юрия Вирта — здоровы и во всеоружии подходят к каждому календарному поединку.

«Верес» не хочет болеть коронавирусом

Напомним, что «Верес» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 18 очков. В двенадцатом туре команда из Ровно переиграла «Мариуполь» (2:0). 30 октября «Верес» сыграет на выезде с «Ингульцом».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Де Дзерби и Луческу решают заменами, гол-красавец Цыганкова: пять главных моментов 12-го тура УПЛ

Черновицкая «Буковина» осталась без главного тренера

Буряк получил новую должность в киевском «Динамо»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.