«Верес» проиграл спарринг самой титулованной команде Болгарии

7 февраля «Верес» провел контрольный матч с «Левски».

Самая титулованная команда Болгарии оказалась победителем спарринга. На два мяча в исполнении «Левски» ровенчане смогли ответить только голом Михаила Сергийчука. При этом на 20-й минуте вратарь «Вереса» Ющишин отбил пенальти, а на 48-й минуте Эдвад Кобак получил красную карточку.

8 февраля в рамках Winter Cup «Верес» сыграет с «Металлистом». В первом туре турнира команда из Ровно проиграла «Полесью», в составе которого дебютировал в профессиональном футболе Александр Усик.

Контрольный матч

«Верес» — «Левски» (Болгария) — 1:2 (1:1)

Голы: Сергийчук (42) — Петков (1), Димитров (62).

«Верес»: Ющишин (Когут, 46), Савошко (Солдат, 70), Аусси (Гук, 46), Махнев (Мирошник, 70), Данилюк (Маргарян, 70), Петько (Кучеров, 70), Полюлях (Крейда, 70), Кобак (на просмотре, Г. Пасич, 48), Гечев (Дахновский, 70), Гайдучик (Брук, на просмотре, 46), Сергийчук (Поворознюк, 70).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Как «Александрия» сыграла вничью с участником плей-офф Лиги конференций: видеообзор матча

Как «Колос» разгромно проиграл команде второй австрийской лиги: видеообзор матча

Григорчук укрепляет штаб одесского «Черноморца»

Источник: украинец Филиппов перешел в «Ригу»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.