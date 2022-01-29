«Верес» проиграл чешской «Карвине» в матче с семью голами

«Верес» провел очередной спарринг на зимних сборах.
Команда из Ровно сразилась с представителем элитного дивизиона чемпионата Чехии «Карвиной». Украинцы выиграли первый тайм благодаря голу Шестакова. Однако в первые 15 минут второй половины встречи в воротах «Вереса» побывали три подряд мяча.
Сергийчук и Панасенко, реализовавшие пенальти с разницей в три минуты, сравняли счет. Однако последнее слово в матче осталось за «Карвиной».
Ранее главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился мнением о грядущем турнире Winter Cup.
Контрольный матч
«Верес — «Карвина» (Чехия) — 3:4 (1:0)
Голы: Шестаков (38), Сергийчук (64, пенальти), Панасенко (67, пенальти) — Косе (47, 57), Свобода (50), Микуш (72).
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