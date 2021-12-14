«Верес» прекратил сотрудничество с форвардом

«Верес» досрочно прекратил сотрудничество с нападающим Робертом Гегедошем. Футболист получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, к красно-черным нападающим присоединился в августе 2020-го года. С тех пор Гегедош сыграл за «Верес» 45 матчей и забил 10 мячей.

В текущем сезоне УПЛ 28-летний Гегедош в составе «Вереса» провел 14 матчей и забил один мяч. Часть сезона футболист пропустил из-за повреждения ключицы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Верес» упустил победу в матче с «Рухом»

Кучук: «Рух» допустил только две ошибки в матче с «Вересом»

«Верес» на первом сборе в Турции планирует сыграть 7-8 спаррингов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.