«Верес» прекратил сотрудничество с форвардом

14.12.2021
18:55
Новость
Футбол
«Верес» досрочно прекратил сотрудничество с нападающим Робертом Гегедошем. Футболист получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, к красно-черным нападающим присоединился в августе 2020-го года. С тех пор Гегедош сыграл за «Верес» 45 матчей и забил 10 мячей.
В текущем сезоне УПЛ 28-летний Гегедош в составе «Вереса» провел 14 матчей и забил один мяч. Часть сезона футболист пропустил из-за повреждения ключицы.
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