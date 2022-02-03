«Верес» пока не может рассчитывать на двух футболистов

Команда Юрия Вирта на сборах в Турции тренируется не в полном составе.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, динамика восстановления опорного полузащитника ровенчан Дмитрия Клеца после серьезной травмы позволяет надеяться, что он вернется в строй к началу весенней части сезона.
Сейчас футболист находится на сборе в Турции вместе с командой и пока что занимается по индивидуальной программе.
По имеющейся информации, в лазарете «Вереса» находится один футболист - Сергей Шестаков, который не избежал повреждения.
Напомним, что четвертого февраля ровенчане сыграют с «Полесьем» в рамкам турнира в Турции, в котором также участвуют «Черноморец» и «Металлист».
Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда и на каких условиях «Верес» подпишет защитника «Динамо».
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