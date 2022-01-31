«Верес» пока не дождался приезда защитника «Динамо»

Второго февраля ровенская команда на сборе в Турции проведет третий спарринг - с сербским «Спартаком» из Суботицы.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в тренировочном лагере «Вереса» еще не появился защитник Алан Аусси, принадлежащий киевскому «Динамо» и которого ровенчане собираются арендовать на полтора года с правом выкупа.

Минувшей осенью он выступал за «Торпедо-БЕЛАЗ» из Беларуси.

Также под вопросом участие в контрольном поединке со «Спартаком» Романа Гончаренко, Сергея Шестакова и Александра Савошко, которые по разным причинам пропустили предыдущий спарринг — с чешской «Карвиной».

Напомним, что «Верес» в Турции примет участие и в турнире, где его первым соперником третьего февраля будет житомирское «Полесье».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Вратарь «Вереса» перейдет в «Краматорск»

«Верес» усилится защитником киевского «Динамо»

«Верес» проиграл чешской «Карвине» в матче с семью голами

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.