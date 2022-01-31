«Верес» пока не дождался приезда защитника «Динамо»

Второго февраля ровенская команда на сборе в Турции проведет третий спарринг - с сербским «Спартаком» из Суботицы.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в тренировочном лагере «Вереса» еще не появился защитник Алан Аусси, принадлежащий киевскому «Динамо» и которого ровенчане собираются арендовать на полтора года с правом выкупа.
Минувшей осенью он выступал за «Торпедо-БЕЛАЗ» из Беларуси.
Также под вопросом участие в контрольном поединке со «Спартаком» Романа Гончаренко, Сергея Шестакова и Александра Савошко, которые по разным причинам пропустили предыдущий спарринг — с чешской «Карвиной».
Напомним, что «Верес» в Турции примет участие и в турнире, где его первым соперником третьего февраля будет житомирское «Полесье».
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