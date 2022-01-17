«Верес» подтвердил трансфер защитника сборной Армении

Защитник Жирайр Маргарян перешел из ереванского «Арарата» в «Верес».

О переходе футболиста сборной Армении сообщает официальный сайт клуба из Ровно. С Маргаряном заключен контракт на три года.

За национальную сборную Армении 24-летний защитник сыграл два матча. Оба — в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года. Также в его активе четыре матча в квалификации Лиги конференций в нынешнем сезоне. До «Арарата» Маргарян выступал за «Урарту» и «Ширак».

Ранее наш сайт сообщал, что «Верес» заключит контракт с эстонским полузащитником Владиславом Крейдой.

Команда из Ровно, которая поднялась в элиту из Первой лиги по итогам минувшего сезона, ушла на зимнюю паузу на девятом месте в УПЛ, набрав 23 очка.

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