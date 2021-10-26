«Верес» отказался от услуг австрийского легионера

В октябре в ровенской команде на просмотре находились два легионера.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua неделю назад «Верес» отказался от услуг левого защитника из Франции Даниэля Ками, а сегодня было принято ррешение не подписывать контракт с опорным полузащитником из Австрии Мануэлем Мартичем, ранее выступавшим за австрийские клубы «Санкт-Пельтен», «Рапид» и венгерский «Мезекевешд».
По имеющейся информации, не исключен вариант, что к этим потенциальным новичкам «Верес» может возвратиться уже при подготовке к весенней части сезона.
Добавим, что после 12 туров чемпионата «Верес» занимает восьмое место, имея в своем активе 12 очков.
Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.
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