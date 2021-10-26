«Верес» отказался от услуг австрийского легионера

В октябре в ровенской команде на просмотре находились два легионера.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua неделю назад «Верес» отказался от услуг левого защитника из Франции Даниэля Ками, а сегодня было принято ррешение не подписывать контракт с опорным полузащитником из Австрии Мануэлем Мартичем, ранее выступавшим за австрийские клубы «Санкт-Пельтен», «Рапид» и венгерский «Мезекевешд».

По имеющейся информации, не исключен вариант, что к этим потенциальным новичкам «Верес» может возвратиться уже при подготовке к весенней части сезона.

Добавим, что после 12 туров чемпионата «Верес» занимает восьмое место, имея в своем активе 12 очков.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Верес» с дублем Шестакова выиграл у «Мариуполя»

Вирт: «Верес» становится на ноги в украинской Премьер-лиге

«Верес» провел полную вакцинацию команды

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.