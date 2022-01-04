«Верес» отказался от украинца и ждет на просмотр англичанина и армянина

Ровенский «Верес» 12 января начнет подготовку ко второй части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, уже в ближайшее время «Верес» может усилиться двумя легионерами. На просмотр должны приехать англичанин и армянин. Больше известно о втором: 24-летнем левом защитнике сборной Армении Жирайре Mаргаряне, выступавшем за ереванский «Арарат».

По имеющейся информации, «Верес» проявлял интерес и к 21-летнему полузащитнику «Прикарпатья» Владиславу Семотюку, но после того, как он пролонгировал контракт с ивано-франковцами до 30 июня 2022 года, было решено отказаться от его услуг из-за возросшей суммы компенсации.

Напомним, что «Верес» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 23 очка.

Ранее один из экс-лидеров «Вереса» Дмитрий Немчанинов рассказал, почему перешел в команду Второй лиги.

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