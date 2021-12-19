«Верес» определился со спарринг-партнерами на зимние сборы

12 января 2022 года ровенские футболисты вернутся из отпуска, а уже 18 января улетят на сбор в Турцию.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua на этом зарубежном этапе подготовки подопечные Юрия Вирта сыграют cемь контрольных матчей: 24 января с – «Градец-Кралове» (Чехия), 29 января – с еще одной командой из этой страны - «Карвиной», 2 февраля - с сербским «Спартаком» из Суботицы,7 февраля - с болгарским «Левски» и десятого февраля - с боснийским «Вележом». Соперники в спаррингах 14 и 18 февраля еще уточняются. Возвращение в Ровно запланировано на 19 февраля.

По имеющейся информации, за «Верес» больше не будут выступать Роберт Гегедош и Виталий Тимофеенко. Из аренды в «Ужгороде» вернулся Николай Гайдучик. Ведутся переговоры с квартетом потенциальных новичков.

Напомним, что «Верес» занимает 9 место в чемпионате УПЛ, набрав 23 очка.

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