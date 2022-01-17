«Верес» оформил отношения с полузащитником сборной Эстонии

Ровенский «Верес» перед выездом команды на зарубежный сбор оформил отношения с новичком.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, команда Юрия Вирта оформила отношения с защитником сборной Эстонии Владиславом Крейдой. Футболист подписал с «Вересом» арендное соглашение с последующим правом выкупа.
22-летний футболист принадлежит таллиннской «Флоре». В активе игрока есть выступления в составе сборной своей страны. Ранее Крейда на правах аренды выступал за шведский «Хельсингборг».
На футболиста также претендовал «Колос», но в итоге Крейда остановил свой выбор на ровенском клубе.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 250 тысяч евро.
«Верес» ушел на зимнюю паузу на девятом месте, набрав 23 очка.
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