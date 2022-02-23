«Верес» не будет на матч с «Ворсклой» задействовать трех футболистов

27 февраля ровенский «Верес» проведет поединок 19 тура чемпионата УПЛ — с «Ворсклой» в Полтаве.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua после возвращения из зарубежного этапа подготовки в Турции главный тренер ровенчан — Юрий Вирт определился с теми игроками, которые будут задействованы в весенней части сезона.

По имеющейся информации Александр Савошко продолжит выступать на правах аренды за «Ужгород», а Игорь Гук и Артем Данилюк будут защищать цвета юниорского состава. Пока что вне заявки — Вадим Ющишин, однако он остается в тренировочном лагере «Вереса» и в случае травм кого-то из вратарей, сразу будет дозаявлен.

В матче с «Ворсклой» ровенчанам не смогут помочь дисквалифицированный Сергей Панасенко, а также Алан Аусси и Дмитрий Клец, которые еще находятся не в оптимальных кондициях. Последний, к слову, пролонгировал контракт с «Вересом» до июня 2024 года.

Напомним, что после возвращения из Турции подопечные Юрия Вирта готовятся к поединку с «Ворсклой» во Львове.

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