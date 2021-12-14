«Верес» на первом сборе в Турции планирует сыграть 7-8 спаррингов

12 января 2022 года ровенский «Верес» планирует выйти из отпуска, а уже 18 января вылетит на сбор в Турцию, где ровенчане собираются провести 7-8 контрольных матчей.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, делегация «Вереса» будет состоять из 25 футболистов, возвращение домой запланировано на 19 февраля.
По имеющейся информации, пока под вопросом участие в весенней части чемпионата УПЛ по разным причинам Дмитрия Немчанинова (завершился контракт), также команду могут покинуть Роберт Гегедош, Дмитрий Махнев и Виталий Тимофеенко.
Что касается потенциальных новичков, то с тремя ведутся переговоры, однако они проходят сложно из-за высоких финансовых требований новобранцев.
Напомним, что пока «Верес» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 23 очка.
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