«Верес» на первом сборе в Турции планирует сыграть 7-8 спаррингов

12 января 2022 года ровенский «Верес» планирует выйти из отпуска, а уже 18 января вылетит на сбор в Турцию, где ровенчане собираются провести 7-8 контрольных матчей.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, делегация «Вереса» будет состоять из 25 футболистов, возвращение домой запланировано на 19 февраля.

По имеющейся информации, пока под вопросом участие в весенней части чемпионата УПЛ по разным причинам Дмитрия Немчанинова (завершился контракт), также команду могут покинуть Роберт Гегедош, Дмитрий Махнев и Виталий Тимофеенко.

Что касается потенциальных новичков, то с тремя ведутся переговоры, однако они проходят сложно из-за высоких финансовых требований новобранцев.

Напомним, что пока «Верес» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 23 очка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Вирт: было много критиков, которые говорили, что «Верес» наберет 2-3 очка

«Верес» упустил победу в матче с «Рухом»

Кучук: «Рух» допустил только две ошибки в матче с «Вересом»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.