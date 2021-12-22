«Верес» может усилиться игроками сборной Армении и Северной Македонии

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук высказался о трансферной политике клуба на ближайшее время.



«Ведем переговоры с левыми защитниками. Один из них – игрок сборной Армении. Другой – выступает за молодежную сборную Северной Македонии», - сказал Шевчук.

Добавим, что ровненская команда на зимний перерыв ушла с 23 очками в активе на девятом месте.

Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».



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