«Верес» может усилиться игроками сборной Армении и Северной Македонии

22.12.2021
14:22
Новость
Футбол
Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук высказался о трансферной политике клуба на ближайшее время.
«Ведем переговоры с левыми защитниками. Один из них – игрок сборной Армении. Другой – выступает за молодежную сборную Северной Македонии», - сказал Шевчук.
Добавим, что ровненская команда на зимний перерыв ушла с 23 очками в активе на девятом месте.
Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».
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