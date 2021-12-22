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«Верес» хочет усилиться игроками ХИКа, «Волыни» и «Прикарпатья»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
22.12.2021
18:54
Новость
Футбол

«Верес» хочет взять в аренду защитника «Шахтера».

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук в эфире VERES TV сообщил, что клуб ведет переговоры с выступающим за финский ХИК экс-нападающим «Олимпика» Таддеусом Нкенгом (Контракт заканчивается 31 декабря 2021 года).

Также ровенский клуб интересуется опорным полузащитником «Волыни» Артуром Рябовым и Владиславом Семотюком из «Прикарпатья».

Кроме того, «Верес хочет взять в аренду защитника «Шахтера» Валерия Бондаренко, который первую половину сезона провел за «Ворсклу».

Также Тотовицкий будет получать в «Колосе» рекордную зарплату.

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