«Верес» хочет усилиться игроками ХИКа, «Волыни» и «Прикарпатья»

«Верес» хочет взять в аренду защитника «Шахтера».
Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук в эфире VERES TV сообщил, что клуб ведет переговоры с выступающим за финский ХИК экс-нападающим «Олимпика» Таддеусом Нкенгом (Контракт заканчивается 31 декабря 2021 года).
Также ровенский клуб интересуется опорным полузащитником «Волыни» Артуром Рябовым и Владиславом Семотюком из «Прикарпатья».
Кроме того, «Верес хочет взять в аренду защитника «Шахтера» Валерия Бондаренко, который первую половину сезона провел за «Ворсклу».
Также Тотовицкий будет получать в «Колосе» рекордную зарплату.
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