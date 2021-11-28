«Верес» интересуется игроком «Прикарпатья»

Ивано-франковское «Прикарпатье», несмотря на окончание первой части сезона в Первой лиге, в отпуск ещё не уходит.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в отпуск команда уйдет 17 декабря. До этого будет продолжаться тренировочный процесс и просмотр потенциальных новичков. Те, которые произведут впечатление на тренерский штаб, будут приглашены на первый сбор в новом году, который начнется 21 января.

По имеющейся информации, в конце декабря контракты с «Прикарпатьем» заканчиваются у Василия Француза, Андрея Новака и Владислава Семотюка, однако с ними уже проведены предварительные переговоры, и они согласились продолжить сотрудничество.

К нескольким футболистам «Прикарпатья» проявляют интерес более именитые команды, в частности, «Верес» внимательно следит за полузащитником Назарием Воробчаком, однако конкретика здесь появится не раньше февраля.

Напомним, что «Прикарпатье» занимает седьмое место в Первой лиге, набрав 28 очков.

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.



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