«Верес» и «Альянс» интересуются игроками «Волыни»

21 января луцкие футболисты возобновят подготовку к весенней части сезона.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, все сборы волыняне проведут в Украине, хотя планировалось, что один из этапов подготовки будет зарубежным.
По имеющейся информации, до отъезда 18 февраля на сбор в Закарпатье подопечные Альберта Шахова проведут несколько спаррингов с командами соседних областей.
Пока что «Волынь» покинул только Иван Цюпа, перешедший в «Карпаты», к Артуру Рябцеву проявляет интерес «Верес», а к Александру Кучеренко — «Альянс».
Проведены переговоры с пятью потенциальными новичками, которые должны приехать в Луцк на просмотр в конце января.
Напомним, что пока «Волынь» занимает десятое место в Первой лиге, набрав 25 очков.
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