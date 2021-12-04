Вербич: во втором тайме мы привыкли к полю и играли лучше

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич поделился своими впечатлениями от победного матча с «Вересом» (3:0) в рамках 17-го тура УПЛ, в котором он оформил дубль, впервые отличившись голами в рамках текущего чемпионата.



«Думаю, не только для нас матч был под вопросом. Судья пришла и сказала, что ничего там сложного не видит, все хорошо. В итоге – поле было очень тяжелым, играли будто на асфальте. Но мы сказали перед матчем, что нужно настроиться, всеми силами бороться до конца, чтобы завоевать три очка. И у нас это сегодня получилось.

Поле было твердым. Тяжело играть на таком покрытии. Любая команда имела бы проблемы с таким полем. Думаю, во втором тайме мы начали играть увереннее с мячом, привыкли к полю, играли лучше.

Мой первый гол? Сидорчук меня хорошо нашел, разрезал половину команды «Вереса». Я получил мяч, развернулся, потом Цыганков мне отдал – и я пробил. Все получилось.

У нас остались две очень важные игры. Даже если в Лиге чемпионов мы потеряли шансы, нужно играть ради престижа, себя и «Динамо». Мы большой клуб, украинским командам необходимо хорошо выступать в еврокубках. Будем стараться последние два матча выиграть.

Будем стараться побеждать в каждом матче», – сказал Вербич.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



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