Вербич: наш соперник очень много двигался и создал много моментов

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич дал комментарий после контрольного матча с «Инджией» (4:0) в первый же день третьего сбора.

«Конечно, это немного тяжеловато. Проснулись рано утром, отправились в аэропорт, в самолете чуть поспали, а после прилета пообедали, отдохнули — и уже игра. Но мы привыкли. Когда играли в Стамбуле с «Фенербахче», также провели матч в день прилета, но сыграли нормально, как и сегодня. Двигаемся дальше — остался последний сбор, после которого уже стартует чемпионат.

Серьезное сопротивление клуба второй сербской лиги? Как Буяльский говорил в одном из интервью, клубы УПЛ против нас в основном обороняются, тогда как все команды, с которыми мы встречались на сборах, стараются атаковать. Сегодняшний соперник очень много двигался на поле и создал много моментов. Нам нужно разобрать свои ошибки и не повторять их.

На первых двух сборах мы работали над физической подготовкой, а на последнем будем более детально работать над тактикой. Думаю, игровое время будет увеличиваться, чтобы футболисты получили больше игровой практики», — приводит слова Вербича официальный сайт «Динамо».

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