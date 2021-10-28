Вербич: футболисты «Мариуполя» ударили меня по зубам

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич поделился впечатлениями от победного матча с «Мариуполем» (2:1) в рамках Кубка Украины.

«Первый гол после травмы? Это очень приятные эмоции. Но в первую очередь в связи с тем, что мы добыли победу в таком непростом выездном поединке. Нас ждет дальняя дорога в Киев, а в пятницу — снова обратно. Мы рады, что выиграли, но не довольны вторым таймом, в котором мы сыграли не очень хорошо. Будем анализировать игру. Надеемся, в субботу сыграем лучше.

Конечно, да, я чувствую поддержку команду. Мы же единое целое, все 26-27 игроков, включая тех, кто не попадает в заявку. Все — очень хорошие футболисты, каждый поддерживает друг друга. Мы все работаем на команду. Спасибо всем, что поздравили и меня, и Шабанова. Главное — что мы прошли дальше.

Наверное, да, когда праздновали второй гол, то команда поздравляла меня и Шабанова с рождением детей. Мы не договаривались, но получилось очень красиво. Правда, я не праздновал с ним, так как мне ударили в зубы. Потом поздравлю Артема.

Качество дорог? Сейчас уже получше. Намного лучше. Я помню, когда сюда приехал впервые, мы четыре часа ехали в автобусе, который качало из стороны в сторону. Сейчас сделали дорогу из Запорожья лучше.

В «Динамо» большая обойма игроков, команда сейчас на высоком уровне. А со старта выходят только 11. Поэтому каждый шанс, который получаешь, нужно использовать на сто процентов. Думаю, все игроки, которые вышли сегодня на поле, выполнили поставленную задачу. Хотя второй тайм был не очень хорошим. Но постараемся сделать так, чтобы в субботу было по-другому», — цитирует Вербича официальный сайт «Динамо».

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