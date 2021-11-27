Вербич: «Динамо» сыграло не очень хорошо против «Миная», но все равно победило

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич дал комментарий после победного матча с «Минаем» (2:0) в шестнадцатом туре УПЛ.

«Конечно, победа — это лучший подарок ко Дню рождения. Все хотели победить, чтобы остаться на первом месте. Конечно, было тяжело, особенно, во втором тайме. «Минай» вышел после перерыва с настроем забить нам мяч. Мы сыграли не очень хорошо, но все равно смогли победить и забрать в Киев три очка.

Моя игра? Были хорошие эпизоды, я мог бы сыграть еще лучше в моментах с последней передачей, также два или три раза мог пробить по воротах, но не сделал этого. Думаю, это придет с играми. Я сделал все, что смог на поле, надеюсь, это помогло команде.

Атмосфера на трибунах? Хорошая, особенно во втором тайме, когда зрители почувствовали, что их команда может забить. А в первом тайме хозяева даже не переходили на нашу половину поля, не говоря уже об опасных моментах. А после перерыва мы немного потеряли концентрацию, и у «Миная» сразу появились моменты. Такого больше нельзя допускать. Думаю, с «Вересом» будет так же — они будут пытаться нам забить, а мы должны это предотвратить», — цитирует Вербича официальный сайт «Динамо».

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