Венгрия отказалась претендовать на проведение Евробаскета: турнир может провести Украина

Федерация баскетбола в Венгрии официально подтвердила, что снимает свою кандидатуру на проведение мужского чемпионата Европы в 2025 году.



Об этом ФИБА сообщила украинской федерации. Бороться за проведения турнира будут Украина, Кипр, Финляндия, Латвия и Россия.

Таким образом, в борьбе за право проведения Евробаскета-2025 остались Украина вместе с Кипром, Финляндией, Латвией и Россией.

Отметим, что Украина, Латвия и Россия кроме группового раунда также претендуют и на проведение решающей стадии чемпионата Европы.

Кипр и Финляндия подали заявку только на проведение группового раунда.

Чемпионат Европы пройдет в сентябре 2025 года в четырех странах, одна из четырех стран-хозяек будет принимать плей-офф и медальные матчи турнира.

29 марта 2022 года ФИБА-Европа определит, кто будет принимать Евробаскет-2025. В Украине на проведение турнира претендует Киев и Львов. В этих городам планируют построить новые арены.

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