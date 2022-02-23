Фрибет 3000 UAH
«Атлетико» — «МЮ»: ставки «Атлетико» — «МЮ»: где смотреть «Виве Кельце» — «Мотор»: ставки
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Баскетбол

Венгрия отказалась претендовать на проведение Евробаскета: турнир может провести Украина

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
23.02.2022
11:56

Федерация баскетбола в Венгрии официально подтвердила, что снимает свою кандидатуру на проведение мужского чемпионата Европы в 2025 году.

Об этом ФИБА сообщила украинской федерации. Бороться за проведения турнира будут Украина, Кипр, Финляндия, Латвия и Россия.

Таким образом, в борьбе за право проведения Евробаскета-2025 остались Украина вместе с Кипром, Финляндией, Латвией и Россией.

Отметим, что Украина, Латвия и Россия кроме группового раунда также претендуют и на проведение решающей стадии чемпионата Европы.

Кипр и Финляндия подали заявку только на проведение группового раунда.

Чемпионат Европы пройдет в сентябре 2025 года в четырех странах, одна из четырех стран-хозяек будет принимать плей-офф и медальные матчи турнира.

29 марта 2022 года ФИБА-Европа определит, кто будет принимать Евробаскет-2025. В Украине на проведение турнира претендует Киев и Львов. В этих городам планируют построить новые арены.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи