Венглинский: после «Депортиво» ребята смотрят в сторону «Реала»

Помощник главного тренера «Динамо» (U-19) Олег Венглинский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал победу динамовской молодежи в плей-офф юношеской Лиги УЕФА против испанского «Депортиво», а также рассказал о задачах команды на следующие стадии турнира.



«К игре с «Депортиво» мы действительно подходили с большими кадровыми проблемами. Были дисквалифицированные ребята, заболевшие. Поэтому состав был боевой, но не оптимальный. Однако в «Динамо» есть золотое правило: «незаменимых футболистов не бывает», поэтому в этой игре показали свои лучшие качества все, и те, у кого ранее было меньше игровой практики.

На мой взгляд, нам удалось выстоять и обыграть «Депортиво» за счет командных действий, полной самоотдачи каждого игрока, на поле был коллектив единомышленников, который был готов дать бой сопернику, на стороне которого было небольшое преимущество - родное поле и огромное давление трибун, ведь стадион был заполнен под завязку. На установке главный тренер говорил об этом, ведь мы стали единственной украинской командой, игравшей в еврокубках весной. Мы знали, что будет большое внимание, трансляция матча на всю страну, и ребята справились, показав все мастерство на футбольном поле.

Шумовое давление и колоссальный пресс со стороны трибун сыграл на стороне хозяев где-то в первые 10-15 минут матча. Мы пропустили быстрый гол. Видимо, сказалось волнение. Но ребятам хватило мастерства и спортивной злости забить ответный гол. Потом команда чувствовала себя уже увереннее и стала играть в тот футбол, к которому мы готовились до матча. Каждый знал свой маневр и задачу на футбольном поле.

Мы не можем сказать, что только вина нашего вратаря во втором пропущенном голе. Там была цепь ошибок. Но Игнатенко справился, не сломался, и по футбольному «отмазался» в серии послематчевых пенальти. На него было колоссальное давление, ведь это был его первый матч. Но тем и прекрасен футбол, что в течении 90 минут можно все перевернуть и из антигероя стать героем матча. Для него игра с «Депортиво» - большой шаг расти дальше. Он справился с невероятным давлением, которое было за его спиной на трибунах. Даже мы, тренеры, его испытали, когда началась серия пенальти, не говоря уже о ребятах.

Если говорить о жеребьевке, то мы уже играли с «Ювентусом», «Барселоной», «Баварией», обыгрывали их. Поэтому теперь кого-то бояться нет смысла, тем более, что «Депортиво» был одним из самых сильных наших соперников. Даже в меньшинстве испанцы играли здорово, подобраться к их воротам было непросто. Поэтому ребята поняли, что они не хуже, а даже лучше именитых соперников. И танцуют, как мы увидели в раздевалке, кстати, не хуже, чем играют в футбол и могут дать фору даже нашему Монатику.

На мой взгляд, в следующей стадии команда готова играть с любым соперником, хотя посматривает в сторону мадридского «Реала». Уверен, что ко второму марта мы подготовимся еще лучше, у нас будет более широкий выбор футболистов, ведь в обойму вернутся Боль, Бражко, Волошин и другие ребята. Мы будем играть на победу, кто бы не достался, потому что стоит задача добраться до финала Юношеской лиги УЕФА».

Ранее свое мнение о выступлении динамовцев в матче с «Депортиво» высказал экс-форвард «Динамо» Максим Шацких.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Суркис после победы над «Депортиво»: я всегда говорил, что у «Динамо» хорошая молодежь

Как «Динамо» пробилось в плей-офф Юношеской лиги УЕФА: видеообзор матча с «Депортиво»

Буряк: «Динамо» проявило свои лучшие качества в матче с «Депортиво»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.