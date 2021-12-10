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Велепец высказался о выступлении женской сборной Украины в Хохфильцене

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
10.12.2021
20:16
Новость
Другие
Биатлон

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал результаты команды в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Надо похвалить и Юлю, и Лену. Лена из гонки в гонку поднимается все выше – даже с промахом сейчас финишировала достаточно высоко.

Но мы знали, что ее форма будет улучшаться, потому совсем не переживаем: она работает совсем по другой схеме, готовясь к Олимпиаде. По поводу Юли – жаль, потому что эти два промаха… С одним была бы намного выше, с нулем – топ-3. А это уже показатель.

Что же касается остальных девушек, то Оля сегодня впервые попала на стадион: раньше ее не пускали из-за опоздавших результатов теста.

И потому она немного не нашла свой ритм на трассе – начала очень медленно, а после этого перестроиться уже слишком сложно. А Даша и Ира пока еще не на том уровне, который позволил бы соперничать за высокие места.

В целом, можно сказать, что в этой гонке есть как плюсы, так и минусы, будем работать дальше.

Мы пока думаем над составом на Анси», – сказал Велепец.

Также впервые в истории две украинки вошли в топ-3 на Кубке по мира по фристайлу.

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