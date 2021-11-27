Велепец: у Джимы минимум 30 соперниц уровня топ-3 в каждой гонке

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился мнением о перспективах Юлии Джимы в наступающем сезоне.

«Призовые места для Джимы? Такой результат не планируешь, он должен получиться. Будет стрелять и бежать, как она умеет, но это зависит не только от нее. Думаю, что соперниц у нее на этом уровне минимум 30 и в индивидуальной гонке каждая из них может быть в топ-3. Поэтому будем надеяться, что никакого давления она не испытывает. Это просто первая гонка, которую нужно пробежать и отстрелять.

Потом от этого отталкиваться: смотреть, что не так и что можно доделать. Сезон – длинный, и, как я говорил, наши цели в феврале, а потому будем начинать без сильного натиска», — сказал Велепец в интервью телеканалу «Суспильный».

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