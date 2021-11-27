Фрибет 3000 UAH
Кубок Дэвиса: Норвегия — Украина Кубок мира в Эстерсунде
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие
  4. Биатлон

Велепец: у Джимы минимум 30 соперниц уровня топ-3 в каждой гонке

Игорь Яслик
Игорь Яслик
27.11.2021
12:49
Новость
Другие
Биатлон

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился мнением о перспективах Юлии Джимы в наступающем сезоне.

«Призовые места для Джимы? Такой результат не планируешь, он должен получиться. Будет стрелять и бежать, как она умеет, но это зависит не только от нее. Думаю, что соперниц у нее на этом уровне минимум 30 и в индивидуальной гонке каждая из них может быть в топ-3. Поэтому будем надеяться, что никакого давления она не испытывает. Это просто первая гонка, которую нужно пробежать и отстрелять.

Потом от этого отталкиваться: смотреть, что не так и что можно доделать. Сезон – длинный, и, как я говорил, наши цели в феврале, а потому будем начинать без сильного натиска», — сказал Велепец в интервью телеканалу «Суспильный».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Шотландия — Украина, главное о шотландской сборной в отборе на чемпионат мира-2022
Шотландия — Украина, главное о шотландской сборной в отборе на чемпионат мира-2022
Таблица коэффициентов УЕФА для Украины: конец слепым надеждам попасть в первую десятку
Таблица коэффициентов УЕФА для Украины: конец слепым надеждам попасть в первую десятку
Кубок мира по биатлону: все о турнире и что ждет Украину
Кубок мира по биатлону: все о турнире и что ждет Украину
Перед стартом сезона: топ-10 самых красивых биатлонисток мира
Перед стартом сезона: топ-10 самых красивых биатлонисток мира

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи