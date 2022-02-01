Велепец: трасса в Пекине готова хорошо, но по вечерам будет очень холодно

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец высказался по поводу стадиона, где пройдут соревнования в рамках Олимпиады-2022. Зимние Игры в Пекине стартуют 4 февраля.

«На стадионе мы уже провели достаточно комплексных тренировок со стрельбой. Могу сказать, что трасса не самая тяжелая. Самый трудный круг будет как раз у девушек — 2,5 километра.

Там есть один затяжной подъем около 600 метров с небольшими переходами. Трасса готова хорошо, около метра искусственного снега. А помимо трассы снега в окрестностях вообще нет.



Правда, стоит сказать, что очень холодно. Вечером, когда планируются старты, будет около 18 градусов мороза. Ну а днем в обед достаточно комфортная температура — около 7-8 градусов мороза.

Ветер есть, но он больших проблем не создаст. На рубеже он стабильно дует с левой стороны, почти без порывов», — сказал Велепец в интервью телеканалу XSPORT.

Ранее Урош Велепец поделился мнением об условиях проживания команды в Пекине.

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