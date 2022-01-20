Велепец: состав женской сборной Украины по биатлону на ОИ-2022 еще не определен

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился информацией о том, как формируется состав команды на Олимпиаду-2022. Юлия Джима, Елена Билосюк и Валентина Семеренко уже отобраны на Зимние Игры в Пекине.

«Почему еще не определили состав? Потому что нужно решить сначала нам, тренерам, разобраться. Проверить девушек, которым не давали шансов, поскольку они болели. Еще не решили.

Хотим иметь на Олимпиаде пять здоровых бойцов, поэтому еще этот вопрос должен быть закрыт. Давайте дождемся завтра-послезавтра. И тогда четко скажем, кто будет стартовать. Петренко, Блашко и Меркушина пока не на Олимпиаде.

Индивидуальная гонка в Антхольце? Думаю, что старт будет как у мужчин: каждая биатлонистка будет бежать с какой-то задачей. Перед нами Олимпиада, эти старты хорошие.

У каждой спортсменки будет своя задача, это не Олимпиада, где есть один шанс и все. Кого-то сосредоточим на стрельбе, кого-то — на последний круг. Сделаем каждому свою задачу. Надо стрелять: если не попадаешь, то шансов нет», — сказал Велепец в интервью «Суспильному».

Ранее мужская сборная Украины провалила индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

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