Велепец: сборной Украины помешали нервы перед первым серьезным стартом

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец высказался после первой гонки Кубка Мира в Эстерсунде.

«Я считаю, что это нервы перед первым серьезным стартом. В Шушене были все такие старты хорошие, там закрывали нули. А тут начали три девушки с двух промахов.

При этом практически можно заканчивать гонку в индивидуалке. Сразу по две минуты штрафа... Но боролись до конца.

Я рад за Валю Семеренко, что справилась. Просто ногами еще не в такой форме, которая позволяет бороться за высшие места. Но все-равно неплохая гонка.

У Юли Джимы хороший ход: она с 18-м графиком показала, что находится на уровне конца сезона прошлого года и может бороться с хорошей стрельбой за высокие места в каждой гонке.

Сегодня, с одним промахом меньше, была бы восьмой-девятой. Это дает хорошие надежды.

Насте Меркушиной после простуды просто еще тяжело бежать. Но все равно надеялись, что может закрыть четыре нуля, но просто стрельба не пошла. А бег такой, как был раньше.

Но стрельба — это самое важное в индивидуалке. Кто закрывает все — тот и выигрывает. А мы сегодня все, кроме Вали, стреляли не на уровне», — сказал Велепец в интервью телеканалу «Суспильне».

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