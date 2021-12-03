Велепец: сборная Украины по биатлону показала плохой командный результат

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец попытался объяснить провал команды. Только Юлии Джиме удалось пробиться в топ-20 гонки второго эта Кубка Мира в Эстерсунде.

«Командно это результат плохой. Здесь нечего добавить. Порадовала Юлия, она с каждой гонкой бежит быстрее, с нулем была бы близко к цветочной церемонии. Один недостаток во время габаритного выстрела — ничего страшного, сезон длинный. 19-е место с оплошностью — хорошая позиция, поэтому Юлию можно только похвалить.

Что касается других девушек, то Дарья Блашко еще не была в хорошем состоянии вчера, думали с врачом, ставить ли ее на старт. Но поговорили, и она пошла. 49-е место — плохо, но в гонке преследования есть возможность улучшить позицию благодаря стрельбе.

Елена Билосюк в «своем» мире. Она знает, как готовиться. Закрыла на «ноль» (на первой стрельбе), потом два на «стойке», и уже последний круг не будешь сражаться. С таким результатом, даже если попадешь в гонку преследования, не бежишь, потому что потом эстафета.

Валя Семеренко чуть быстрее двигалась, выглядела лучше на трассе, однако все равно большой проигрыш. А Вите Семеренко уже с первого круга было тяжеловато, надо поговорить с ней и посмотреть, где столько проигрывали», — сказал Велепец в интервью телеканалу «Суспильный».

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