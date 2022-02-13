Велепец рассказал о шансах Билосюк выступить в эстафете на Олимпиаде

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился информацией о состоянии здоровья Елены Билосюк, которая ранее сдала положительный тест на коронавирус.

«Билосюк тяжело будет подготовить к нормальному уровню в женской эстафете. К хорошему уровню — вообще нет. Надеемся, что она будет чувствовать себя как можно лучше, чтобы пробежать.

А делать какие-то выводы, рассчитывать на чудо… Чуда не будет, это высота. Она жила десять дней на самоизоляции, и когда поднялась на высоту, то разница была ощутимой. Будет чудо, если Билосюк выйдет на старт, но будем на это надеяться», — сказал Велепец в интервью «Суспильному».

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