Велепец: подвела стрельба, но пятое место – это существенный прогресс

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец дал комментарий после гонки, в которой наша команда заняла пятое место в эстафете на этапе Кубка Мира в Хохфильцене.

«Сегодня выглядели гораздо лучше. Ира Петренко отработала свой этап хорошо, боялись, что как раньше она не сможет. Джима вообще бежала хорошо, но 0+13 — это две минуты на стрельбище вместе с запасными.

Скажу так: нам дверь широко распахнулась, но мы не вошли. Пятое место — существенный прогресс, но стрельба подвела. Блашко пока не хватает на последний круг. Два круга отработала на хорошем уровне, сидела в группе. На последний не хватило, но ничего.

Кроме Швеции, ни одна из команд на голову выше нас не была, со всеми можно бороться. За француженками были недалеко, просто Билосюк в конце снизила темп. Мы на хорошем пути, говорю об этом еще из Эстерсунда. Джима бежит, Билосюк бежит, Петренко поднимается. Работаем дальше.

Стрельба? Понимаете, когда бежишь и чувствуешь себя комфортно, то бежишь на высокой скорости, но труднее стрелять. Это нужно проходить через гонки. Девушки рискнули, у кого получилось, у кого-то — нет. Просто эти последние выстрелы... А потом тратишь по 15-20 секунд — это много. Но мы с девушками довольны прогрессом, хотя можем лучше.

Пасьют? Билосюк и Джима показали, что могут держаться со всеми, Джима может догонять. Надо отстреляться и закрывать мишени. Ребята сегодня бежали штрафные круги по 25 секунд, для девушек это будет 28-30. Надо четко отстреляться и попытаться прогрессировать.

В Хохфильцене снег очень тяжелый. Он не скользкий, нужно работать, ни один из спортсменов не может сказать, что он отлично чувствует под собой лыжню. Нужна сила, надо себя заставлять. И те спортсмены, которые находятся в прекрасной форме, имеют еще большее преимущество. Условия тяжелые, но это ничего страшного. Также может быть и на Олимпиаде», — сказал Велепец в интервью каналу «Суспильный».

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