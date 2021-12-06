Велепец: отставание от первого места стало худшим, что было в эстафете

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился впечатлениями от выступления команды в эстафете на втором этапе Кубка Мира в Эстерсунде. Наши спортсменки заняли десятое место.



«Начали гонку не так, как хотели. В эстафете как: если есть контакт с хорошими командами, то будешь с ними бороться, если нет контакта — будешь бежать позади, как это было у Юлии Джимы.

С Настей Меркушиной уже поговорили, она сказала, что было очень тяжело. После болезни надеялись, что все будет хорошо, она хорошо тренировалась. Рассчитывали, что быстро отстреляет, и хотя на стрельбище она отработала на 100%, на финише 19-е место после первого этапа...

Юлия Джима сделала свою работу хорошо. Рискнула на стрельбище, потому что нужно было рисковать. Четыре запасных патрона — это много, но ничего страшного.

Дарья Блашко два круга отлично отработала, на третьем немного не хватило сил, чтобы доработать.

Ну а Елена Билосюк сделала свой этап — удалось с 17-го места финишировать в топ-10. Жаль, что из-за первого этапа не было контакта с лидерами.

Хуже не место, а отставание от первого места», — сказал Велепец в интервью телеканалу «Суспильный».

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