Велепец оценил результат Джимы в масс-старте на Кубке мира по биатлону

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился мнением о выступлении Юлии Джимы в масс-старте на этапе Кубка мира, который проходил в итальянском Антхольц-Антерсельве.

«Возможно, вы знаете, что последние пару гонок всегда есть задание — стрелять. Это горы, она устала, уже чуть-чуть перебрали этих стартов. Задание было стрелять, но она сделала все не так, как договорились.

Это просто психология: последний выстрел лежа, последний выстрел лежа и последние два стоя. Это не техника в этой непонятной стрельбе, это просто психология. Не знаю.

Надо поговорить с ней, потому что четыре центральных попадает и промах, четыре центральных и промах. Просто не дорабатывает стрельбу, как надо. Нужно пять выстрелить и уехать. Или уже с винтовкой на спине последний выстрел делать — не знаю. Надо поговорить.

По поводу скорости я не переживаю. Договор был такой — бежать в определенном темпе. А она перебивает темп, сидит в группе. Если бы ей сказали: «Беги агрессивно с первого метра, надо держать», а так — надо стрелять быстро. А потом выходит по-другому — она стреляла очень медленно, потому что есть цель — попадание. Нужно поговорить после гонки.

Конечно, я недоволен, потому что место ужасное — двадцать восьмое. Но попасть в финал, в топ-30 — это уже немало», — сказал Велепец в интервью «Суспильному».

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