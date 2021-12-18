Велепец объяснил проблемы Джимы со стрельбой

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец дал комментарий по поводу плохой стрельбы Юлии Джимы.
«Стрельба пропала полностью. Она боится стрелять, долго стреляет, совершает ошибки — будем работать. Слава богу, что ход есть, просто в биатлоне нужно бежать и стрелять.
Стрельба пока не получается, мы много работаем на стрельбе, но сейчас боится стрелять – а когда ты боишься, то будешь совершать ошибки. Поэтому ничего страшного.
Слава богу, эти четыре этапа заканчиваются — сейчас будет две недели, чтобы поработать, найти причину, где эти ошибки. Ведь во время соревнований ты переходишь с гонки на гонку.
Она уже стреляла супер, мы можем вернуть эту стрельбу. По другим девушкам, то их нужно подтянуть физически – это план на две недели», — сказал Велепец в интервью телеканалу «Суспильный».
За старте сезона Юлия Джима провела десять гонок (включая эстафеты) — ни в одной не смогла обойтись без промахов. Общий процент точности — 77% (79% — лежка, 75% — стойка).
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