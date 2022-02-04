Велепец объяснил, почему Петренко и Джима не включены в состав на смешанную эстафету

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец объяснил выбор спортсменов на смешанную эстафету на Олимпиаде. Гонка состоится 5 февраля.

«Мы рассматривали именно Блашко, Петренко и Семеренко (на замену Билосюк). У Петренко после болезни прошел только месяц тренировок и программа жесткая, поскольку Билосюк отсутствует и девчонки побегут опорную программу. Решили не включать Петренко на эстафету, чтобы она могла сосредоточиться на индивидуальной гонке. Блашко — запасная, поскольку мало ли что может случиться с этим ковидом. Каждый вечер ждем новые положительные тесты, но вчера и сегодня всё прошло спокойно. Надеемся, так будет и дальше. Поэтому стартуют Семеренко и Джима, Блашко — запасная. Сегодня заявка такая, увидим, какой она будет завтра», — сказал Велепец в интервью «Суспильному».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Украина сыграет с Россией в полуфинале: пять фактов о возвращении наших в элиту европейского футзала

Путин заснул на церемонии открытия Олимпиады во время прохождения сборной Украины

«Полесье» с Усиком одержало волевую победу над «Вересом» в матче-открытии Winter Cup

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.