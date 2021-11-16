Велепец назвал состав женской сборной Украины на первые этапы Кубка мира по биатлону

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону рассказал о своем выборе состава на первые этапы Кубка мира, который начнется 27 ноября в Эстерсунде.

«Юлия Джима, Валентина и Вита Семеренко, Анастасия Меркушиной, Елена Билосюк, Ирина Петренко — будем возить пока этих шестерых. Возможно, не все будут бежать разные дисциплины. Например, Елену думаю поставить только на спринт, а Иру — на индивидуальную гонку. Но об этом еще рано говорить, впереди еще две недели.

У нас еще будет одна скоростная тренировка, посмотрим на них.

Возможно, еще Екатерину Бех привлечем, будем следить за травмой плеча: ей тяжело его лечить, ведь все равно приходится тренироваться, нет возможности отдохнуть несколько дней, потому что сезон уже почти здесь», — сказал Велепец в интервью телеканалу «Суспильне».

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