Велепец: катастрофа – когда люди умирают, а это просто спорт

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился мнениями о том, что Елена Билосюк пропустила большинство гонок на Олимпиаде-2022 из-за коронавируса.
«Для спортсмена это катастрофа. Обидно, когда готовишься круглый год, даже четыре года, а потом не можешь выйти на старт.
Это нрав так сложился у Елены. Но я бы сказал иначе: катастрофа – когда люди умирают, а это просто спорт, неудачные моменты.
Сегодня мы плачем, а через два года будем смеяться. Такова жизнь», – сказал Веленец в эфире телеканала «Суспільне».
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