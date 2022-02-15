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Велепец: катастрофа – когда люди умирают, а это просто спорт

Павел Соловей
Павел Соловей
15.02.2022
11:58
Новость
Другие
Биатлон

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился мнениями о том, что Елена Билосюк пропустила большинство гонок на Олимпиаде-2022 из-за коронавируса.

«Для спортсмена это катастрофа. Обидно, когда готовишься круглый год, даже четыре года, а потом не можешь выйти на старт.

Это нрав так сложился у Елены. Но я бы сказал иначе: катастрофа – когда люди умирают, а это просто спорт, неудачные моменты.

Сегодня мы плачем, а через два года будем смеяться. Такова жизнь», – сказал Веленец в эфире телеканала «Суспільне».

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