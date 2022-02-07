Велепец: физическое состояние Блашко хорошее, а вот морально ей тяжело

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился информация о состоянии здоровья Дарьи Блашко, которая сдала положительный тест на коронавирус уже на Олимпиаде в Пекине. Ранее ей на замену успела прибыть Анастасия Меркушина.
«Да, Блашко сдала два теста, оба — позитивные. Она завтра сдаст новый тест, и ее заберут в отель для болеющих коронавирусом спортсменов, где также находится Елена Билосюк. Просто у Блашко нет никаких симптомов коронавируса. Она чувствует себя хорошо. Нет насморка, не болит ни горло, ни голова. Физическое состояние хорошее, а вот моральное — тяжелее, ведь она готовилась к стартам. Блашко сильная, надеюсь, она быстро восстановится», — сказал Велепец в интервью «Суспильному».
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