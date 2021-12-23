Ващук: у Шевченко получилось сбалансировать состав, который есть у «Дженоа»

Экс-защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua оценил работу Андрея Шевченко с «Дженоа», а также высказался о перспективах генуэзцев в будущем.



«У Андрея Николаевича получилось сбалансировать тот состав, который есть у «Дженоа» на данный момент. Футболисты генуэзской команды уже просто так мяч не бьют, они его контролируют. По возможности у «Дженоа» что-то получается. Когда первый раз я увидел игру форварда команды Экубана, я подумал, что этот парень должен раскрыться. Он неплохой форвард, по-спортивному наглый. Пока что у него не все получается, но по крайней мере в кубковой игре с «Салернитаной» он забил победный мяч. В матче с «Аталантой» «Дженоа» сыграл 0:0 и добился результата. Обнадеживает тот момент, что очки взяты и команда играет. Но сейчас сложный период у генуэзцев.

С чемпионской командой со звездами чуть полегче было бы работать, чем с той, которая внизу турнирной таблицы. В перспективе «Дженоа» нужно кого-то взять. Надеюсь, что ряды генуэзской команды пополнят классные футболисты. И будем надеяться, что после зимнего трансферного окна «Дженоа» улучшит свою игру.

Могут ли в «Дженоа» перейти украинцы? Дело в том, что там нужно, чтобы у игроков был европейский паспорт. Поэтому я не уверен, что так уж легко перейти без европейского паспорта. Также есть лимит на легионеров, финансовый фэйр-плей. Еще нужно понимать, какой бюджет у «Дженоа». Руководство генуэзцев проанализирует ситуацию и определятся с дальнейшими планами клуба, а также с тем, как они собираются выходить из сложной ситуации, чтобы показать результаты после зимы.

Шевченко еще никогда не вытягивал команду с дна турнирной таблицы. Это для него опыт, и он становится сильнее. Надеюсь, что «Дженоа» даст позитивный результат после зимы. Но генуэзцам надо пополнить свои ряды классными футболистами».

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