Ващук: после назначения в «Дженоа» я поздравил Шевченко

Экс-защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А «Дженоа».



«Это замечательно, что Шевченко возглавил «Дженоа». И, слава Богу, что не так много времени прошло с того периода, когда он перестал возглавлять сборную Украины. Я считаю, что это здорово!

Первые матчи «Дженоа» под руководством Шевченко будут против «Ромы» Моуринью, «Милана» и «Ювентуса»? В итальянском чемпионате даже выбирать нечего. Слабую команду в Серии А вы не найдете.

«Дженоа» находится не вверху турнирной таблицы. Им нужно улучшать результаты. Тренерскому штабу Шевченко большой объем работы надо проделать. Нужно выбрать правильное направление. Андрею нужно создать свой тренерский штаб, который будет работать в одном ключе.

Отправлял ли Андрею Шевченко поздравительную смску? Конечно, поздравил с назначением в клуб Серии А. Он сказал: «Спасибо».

Также Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А «Дженоа».

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