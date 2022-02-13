Ващук об обратной замене Супряги: это вопросы к тренеру, а не к футболисту

Бывший игрок киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился мнением о перспективах нападающего Владислава Супряги, который перешел в «Сампдорию» на правах аренды с правом выкупа.

«Мне сложно сказать. Конечно, не очень понятна ситуация, когда в первом матче за новую команду ты выходишь на замену, а тренер делает обратную замену. Но это вопрос к тренеру, зачем ты тогда футболиста выпускал на поле. Это вопросы к тренеру, а не к Супряге. Футболист сделал свое дело. Он вышел на поле. И, наверное, Влад начал делать то, о чем его попросил тренер через переводчика. И здесь вопрос к тренеру, почему он сделал обратную замену. Я думаю, Супряга мог по ходу матча много позиций закрыть. Возможно, тренер не знает, что умеет делать Влад на футбольном поле. А Супряга может и объем дать, и обострить ситуацию».

Полностью эксклюзивное интервью Владислава Ващука для нашего сайта читайте здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Вирт: игроки «Вереса» делали на поле не то, что я хотел видеть

Украинские биатлонистки не попали в десятку лучших гонки преследования на Олимпиаде

«Динамо» назвало состав на третий зимний сбор

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.